Диетолог Бурляева рассказала о пользе смузи для здоровья

Свежевыжатые соки являются опасными для здоровья. Гораздо лучше заменить их на смузи. Таким мнением поделилась врач-терапевт, диетолог высшей категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Екатерина Бурляева. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Свежевыжатые соки имеют высокую концентрацию витаминов по сравнению с теми фруктами и овощами, из которых эти соки выжимали. Но соки из сладких фруктов дают большую дозу простых углеводов, то есть сахара, и уровень инсулина в крови человека существенно повышается», — пояснила врач.

Медик пояснила, что свежевыжатые соки нельзя употреблять людям с сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе, а также тем, кто страдает от язвенной болезни и эрозии ЖКТ.

При этом гораздо лучше заменить такие напитки на смузи, так как они богаты пищевыми волокнами. По словам Бурляевой, сахар из смузи усваивается намного медленнее, из-за чего не наносит большой вред здоровью.