Здоровье 05 апреля 2024, 13:19 Диетолог Бурякова: суп способствует улучшению пищеварения

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Регулярное употребление нежирных супов без добавления зажарки на масле улучшает пищеварительные процессы. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, неправильное приготовление супа приведет к избытку поступления насыщенных жиров в организм. Главным кладезем всех полезных микроэлементов считаются именно овощные супы.

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«С точки зрения диетологии, суп — продукт совершенно необязательный. Если человек пьет достаточное количество чистой питьевой воды, то может обойтись и без горячего. Польза супа заключается в том, что это горячий продукт, который способствует улучшению пищеварения», — отметила врач.