Диетолог Бурякова рассказала о вреде заготовок на зиму | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Бурякова рассказала о вреде заготовок на зиму

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Диетолог Юлия Бурякова предупредила россиян, о том, что заготовки на зиму из овощей и фруктов противопоказаны при некоторых заболеваниях. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

Она пояснила, что во многих из них большое количество соли и сахара. Кроме того, термическая обработка лишает продукты полезных свойств.

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По словам врача, избыток соли вреден при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии и проблемах с почками. Сахар не рекомендован людям с лишним весом. Бурякова уточнила, что последний можно заменить натуральными подсластителями, что сделает готовый продукт более безопасным.

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