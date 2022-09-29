Диетолог Бурякова рассказала, как питаться во время стресса | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Бурякова рассказала, как питаться во время стресса Диетолог Бурякова: кислые и острые продукты стимулируют аппетит Unsplash

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с «Тульской службой новостей» рассказала, каким образом можно заставить себя есть во время стрессовой ситуации, когда «кусок в горло не лезет».

Специалист порекомендовала присмотреться к кислым и острым продуктам, которые способны стимулировать аппетит за счет увеличения выработки желудочного сока.

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Бурякова также рассказала, какие продукты повышают стрессоустойчивость.

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«Можно выделить три группы полезных продуктов: источники пищевых волокнон, ферментированные и содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. К первым относятся фрукты и овощи, имеющие высокое содержание клетчатки, которая хорошо влияет на микрофлору кишечника. Ко второй группе можно отнести кисломолочные продукты, например, натуральный йогурт, кефир, ряженка и прочее. Они также благотворно влияют на кишечник и позволяют более стойко принимать стрессовые ситуации. И, наконец, полиненасыщенные жирные кислоты — это, в первую очередь, омега-3. Этот микроэлемент можно найти в жирной рыбе северных морей, семенах льна, льняном масле, семенах чиа <…>», — сообщила специалист.

Бороться со стрессом помогает магний, которым богаты кешью, кедровые орехи, миндаль, овсянка, гречка, зеленые листовые овощи, тыква, резюмировала Бурякова.

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