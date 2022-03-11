Диетолог Бурякова рассказала, как выявить наличие лишнего веса

Многие люди в современном мире страдают от лишнего веса. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как выявить у себя наличие этой проблемы и справиться с недугом. Об этом сообщила ТСН24.

По мнению специалиста, в первую очередь необходимо проанализировать свой рост и вес. Таким образом можно понять, есть ли в организме избыток жира.

«В традиционной медицине ориентационным показателем является индекс массы тела. Этот расчетный показатель, который отражает соотношение роста и веса. Если он превышает норму (25), то вес человека считается избыточным», — объяснила специалист.

Однако иногда такой критерий не является показателем. К примеру, он не работает для людей, которые обладают большой мышечной массой. Гораздо важнее обращать внимание на места локализации жировых отложений.

«Вес является не основным показателем — важное значение имеет тип жироотложения. Опасно, когда жировая ткань откладывается в области талии, поскольку именно это ассоциируется с развитием сахарного диабета, гипертонии, повышением холестерина. У женщин в течение всей жизни объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94 сантиметра», — пояснила медик.

По словам эксперта, чтобы избавиться от лишним килограммов, необходимо придерживаться правильного питания, а также вести здоровый образ жизни.