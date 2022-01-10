facebook_pixel
    10 января 2022, 12:36

    Диетолог Бурякова рассказала, как восстановить режим питания после праздников

    Полина Гребенщикова

    После новогодних праздников многим трудно вернуться к привычному режиму питания, а также избавиться от набранных килограммов. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала Тульской службе новостей, как наладить питание после каникул.

    Диетолог Бурякова рассказала, как восстановить режим питания после праздников

    «Если после длительных праздников чувствуется тяжесть, присутствие лишних килограммов, есть смысл устроить разгрузочный день», — посоветовала специалист.

    Она рассказала, что в диетологии существуют разные варианты разгрузочных дней: например, монодни (кефирный, творожный, яблочный), а также разгрузочные дни на двух продуктах (например, на твороге и кефире). Кроме того, можно устроить комбинированный разгрузочный день, в течение дня употребляя овощи, фрукты, яичные белки и легкое мясо.

    «Своим пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остается свободным от углеводов. Такой разгрузочный день достаточно разнообразен, но дает существенный дефицит по жирам и углеводам при употреблении практически адекватного количества белка», — отметила врач.

    Она добавила, что после праздников не стоит сразу прибегать к тяжелым физическим нагрузкам, начать лучше со спокойных прогулок.