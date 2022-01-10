Диетолог Бурякова рассказала, как восстановить режим питания после праздников

После новогодних праздников многим трудно вернуться к привычному режиму питания, а также избавиться от набранных килограммов. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала Тульской службе новостей, как наладить питание после каникул.

«Если после длительных праздников чувствуется тяжесть, присутствие лишних килограммов, есть смысл устроить разгрузочный день», — посоветовала специалист.

Она рассказала, что в диетологии существуют разные варианты разгрузочных дней: например, монодни (кефирный, творожный, яблочный), а также разгрузочные дни на двух продуктах (например, на твороге и кефире). Кроме того, можно устроить комбинированный разгрузочный день, в течение дня употребляя овощи, фрукты, яичные белки и легкое мясо.

«Своим пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остается свободным от углеводов. Такой разгрузочный день достаточно разнообразен, но дает существенный дефицит по жирам и углеводам при употреблении практически адекватного количества белка», — отметила врач.

Она добавила, что после праздников не стоит сразу прибегать к тяжелым физическим нагрузкам, начать лучше со спокойных прогулок.