Здоровье 18 апреля 2024, 17:22 Диетолог Бурякова рассказала, что острая еда способствует обострению уже имеющихся заболеваний ЖКТ

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с «ТСН 24» рассказала, кому не рекомендуется есть острую еду. Как пояснила специалист, она не может обжечь слизистую, но способствует обострению уже имеющихся заболеваний ЖКТ.

Особенно стоит избегать острой еды людям с с хроническими гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Такая пища может навредить и тем, кто страдает холециститами, панкреатитами, колитами.

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Бурякова предупредила, что острая еда, ровно как и сладкая, вызывает привыкание. Все дело в том, что рецепторы становятся менее чувствительными, пояснила диетолог.