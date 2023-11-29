Здоровье 29 ноября 2023, 19:16 Диетолог Бурякова призвала отказаться от безглютеновой диеты

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Модная в последнее время безглютеновая диета может привести к дефициту микроэлементов. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

По ее словам, совсем отказываться от злаков нельзя. Просто нужно ограничить их потребление 150 граммами в день. Это могут быть злаки, картофель или макароны твердых сортов. Но, если есть слишком много этих продуктов, то можно поправиться, добавил «Крым 24».

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«На безглютеновой диете, которая является сейчас достаточно модной и распространенной, люди часто убирают совершенно все злаки, что является ошибкой — мы сразу уходим в дефицит микроэлементов, витаминов группы B», — отметила диетолог.

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