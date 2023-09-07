Здоровье 07 сентября 2023, 13:16 Диетолог Бурякова предостерегла худеющих от снижения дневного калоража ниже 1200 калорий

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Убеждение, что похудеть можно только при экстремальном понижении калоража, — это миф. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

Она объяснила, что дневная норма для женщин не должна быть ниже 1200 калорий. В противном случае организм будет испытывать сильный стресс, что в результате приведет к замедлению метаболизма и так называемому эффекту плато, когда вес останавливается.

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«Особенно это опасно для тех, кто помимо такой экстремальной диеты занимается спортом, тратя на это много энергии», — отметила врач.

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