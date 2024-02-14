Здоровье 14 февраля 2024, 19:09 Диетолог Бурякова посоветовала заменить фастфуд домашней полезной выпечкой

Читать 360tv в

Вредный фастфуд с содержанием плохих жиров и большого количества химии лучше всего заменить полезной выпечкой и мясными блюдами собственного приготовления. Об этом сообщила диетолог Юлия Бурякова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, ребенку можно предложить вместе приготовить элементы фастфуда, но домашние. Отличным вариантом станут шаурма и гамбургер с полезными ингредиентами. Вместо калорийного соуса в эти блюда можно добавить сметану с горчицей.

Реклама

Кроме того, в домашнюю шаурму стоит положить побольше овощей на свой вкус, а для гамбургера использовать цельнозерновой хлеб и запеченное мясо, отметила Бурякова.