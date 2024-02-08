Здоровье 08 февраля 2024, 15:22 Диетолог Бурякова посоветовала есть квашеную капусту, чтобы избежать авитаминоза

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Зима — это время дефицита витаминов, потому что в тепличных овощах и фруктах их содержится крайне мало. Как избежать авитаминоза в холодное время года «ТСН 24» рассказала врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

Она объяснила, что зимой главными источниками витаминов можно назвать замороженные фрукты и овощи. Потому что они хорошо сохраняют все полезные свойства в отличие от тепличных, которые лежат очень долго и, наоборот, теряют их.

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«Полезна квашеная капуста, которая является источником большого количества витамина С и пребиотиков. Такого количества витамина С, как в квашеной капусте, пожалуй, ни в одном продукте в весеннее время мы не найдем», — отметила врач.

Она также добавила, что хорошим источником витамина С является отвар шиповника.

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