16 мая 2023, 11:47
Диетолог Бурякова: людям с гастритом следует убрать из рациона кислые фрукты и ягоды
Людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление овощей и фруктов с большим количеством грубой клетчатки. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова «Тульской службе новостей».
По словам специалиста, при обострении гастрита и язвы важно исключить из рациона кислые фрукты и ягоды. У людей с патологиями печени проблемы с пищеварением могут вызвать помидоры и баклажаны, добавила врач.
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Диетолог также отметила, что хурма, виноград и бананы противопоказаны пациентам с сахарным диабетом.
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