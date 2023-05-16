Здоровье 16 мая 2023, 11:47 Диетолог Бурякова: людям с гастритом следует убрать из рациона кислые фрукты и ягоды

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Людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление овощей и фруктов с большим количеством грубой клетчатки. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, при обострении гастрита и язвы важно исключить из рациона кислые фрукты и ягоды. У людей с патологиями печени проблемы с пищеварением могут вызвать помидоры и баклажаны, добавила врач.

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Диетолог также отметила, что хурма, виноград и бананы противопоказаны пациентам с сахарным диабетом.