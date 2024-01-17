Здоровье 17 января 2024, 17:00 Диетолог Бурякова: биоимпедансометрия поможет понять, соответствует ли ваша масса тела идеальной

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что соответствие веса росту человека рассчитывается по индексу массы тела (ИМТ). Нормой являются показатели от 18,5 до 25, однако понятие идеального веса, по ее словам, далеко относительно.

Вычисления по этой формуле не подойдут спортсменам и девушкам с астеническим типом телосложения.

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«Последние зачастую имеют избыточную жировую массу тела, но одновременно и дефицит мышечной массы. По формуле ИМТ у них нормальные показатели, но на самом деле могут страдать не только избытком веса, но и ожирением», — сообщила медик.

Лишь биоимпедансометрия (определение количества в организме жира, мышц, воды) поможет понять, соответствует ли ваша масса тела идеальной, добавила врач.