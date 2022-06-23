Диетолог Будасси рассказала состав полезного мороженого

Диетолог Маргарита Будасси рассказала, какое мороженое самое полезное. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным РИА ФАН, в его составе должно быть как можно меньше ингредиентов. В идеале их количество должно ограничиваться цельным или сухим молоком, яичным желтком или сливочным маслом, а также сахаром или сиропом.

«Возможны и различные варианты наполнителей: какао, шоколад или шоколадная крошка, ягоды, фруктовый сок, кокосовая стружка, орехи», — рассказала Будасси.

Она отметила, что некоторые люди не едят молоко или сахар. В таком случае можно выбрать мороженое на растительном молоке или с сахарозаменителем.

Врач добавила, что даже мороженое с хорошим составом достаточно калорийно, поэтому съедать его стоит в небольших количествах. В идеале — одну-две порции в неделю, заключила Будасси.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, что в жару не стоит злоупотреблять продуктами с сахаром. Многим, гипотоникам особенно, покажется, что он дает энергию, но при этом он задерживает жидкость в организме.