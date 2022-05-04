Диетолог Будасси предложила альтернативу дорогому лососю

Диетолог Маргарита Будасси рассказала, что сельдь, скумбрия, горбуша, сардины и печень трески являются наиболее бюджетными источниками белка и жирных кислот омега-3. Все эти сорта рыбы по своим свойствам не уступают дорогой форели и семге, написала «Газета.ru».

Специалист пояснила, что омега-3 влияет на многие процессы, которые происходят в человеческом организме.

«Омега-3 кислоты способствуют очищению стенок сосудов от холестерина, предотвращают появление „холестериновых бляшек“. Улучшают вязкость крови и укрепляют стенки сосудов. Приводят артериальное давление в норму. Повышают уровень „хорошего“ холестерина — ЛПВП (липопротеиды высокой плотности)», — сказала Будасси.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что сельдь и скумбрия являются популярными продуктами среди российских граждан. Такая рыба в магазинах стоит около 400 и 500 рублей за килограмм соответственно.