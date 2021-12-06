Диетолог Брунинг посоветовала ограничить употребления алкоголя в новогодние праздники

Диетолог Дженнифер Брунинг порекомендовала людям, желающим отметить Новый год без вреда для фигуры, ограничить употребление спиртных напитков. С советами специалиста ознакомилась «Газета.ru».

Брунинг заметила, что в новогодние каникулы злоупотребление алкоголем приводит к набору лишнего веса. Спиртное содержит много калорий и усиливает чувство голода. Чтобы не поправиться на праздниках, диетолог посоветовала не пить более двух рюмок, бокалов, кружек спиртного в день.