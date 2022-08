Диетолог Брюнинг рассказала о пользе томатного сока и смузи для здоровья кишечника

Чтобв поддерживать кишечник здоровым, необходимо употреблять томатный сок и фруктовые смузи. Такой информацией поделилась диетолог Джен Брюнинг. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That.

Специалист пояснила, что в составе подобных напитков есть большое количество клетчатки. Это вещество оказывает положительное воздействие на здоровье кишечника. Растворимая способна улучшить пищеварение, а нерастворимая очищает кишечник от вредных бактерий.

Используйте богатые клетчаткой фрукты, такие как ягодные смеси, и добавляйте молотые семена льна или чиа в смузи для получения дополнительных питательных веществ и клетчатки», — отметила медик.

А для того, чтобы сделать смузи еще более полезным, в него нужно добавить кефир или йогурт. Тогда напиток станет богат пробиотиками.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева также подчеркнула пользу смузи. По ее словам, таким напитком стоит заменить свежевыжатые соки.