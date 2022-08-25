Диетолог Боровский посоветовал не злоупотреблять кукурузой

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что кукуруза не подходит для ежедневного употребления.

Как отметил медик, в ней содержится слишком много калорий.

«Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть. Порция взрослого человека — около 200 граммов, то есть одного початка будет вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Однократное превышение нормы вызовет симптомы переедания: тяжесть в желудке, повышенное газообразование, несварение. Если регулярно превышать норму, может появиться избыточный вес», — добавил Бобровский.

При этом врач подчеркнул, что вареная кукуруза имеет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, в этом продукте много клетчатки.

«Один из главных плюсов кукурузы — содержание пищевых волокон, или клетчатки. Именно она является тем компонентом, которого не хватает современному человеку. Так называемые болезни цивилизации во многом появляются из-за небольшого содержания в пище клетчатки. Сердечно-сосудистая система, пищеварительная система, несомненно, нервная система подвержены определенному риску развития заболеваний при отсутствии полноценной клетчатки в рационе», — резюмировал Бобровский.