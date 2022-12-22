Здоровье 22 декабря 2022, 23:51 Диетолог Бородина рассказала, как сделать новогоднее меню более полезным Диетолог Бородина посоветовала добавить в новогоднее меню больше овощей

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В новогоднее меню стоит добавить как можно больше овощей, чтобы не навредить здоровью в праздники. Таким мнением поделилась главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-терапевт областной клинической больницы № 1 Ирина Бородина. Об этом сообщила «Российская газета».

Специалист пояснила, что овощи можно подать как в свежем, так и в тушеном или запеченном виде.

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Десерты Бородина посоветовала заменить на фрукты. Кроме того, врач предложила сократить количество жирных блюд, написал RT.

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