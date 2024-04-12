Здоровье 12 апреля 2024, 14:43 Диетолог Богданова: зарядка на голодный желудок ускорит сжигание калорий

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Пятиминутная растяжка или гимнастика сразу же после пробуждения на голодный желудок будет сжигать в три раза больше калорий, чем в обычных условиях. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, гормон соматотропин тратит весь гликоген во время сна. На голодный желудок он начнет расщеплять запасы жиров в быстрые сроки, ускоряя обмен веществ.

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Кроме того, эффективному сжиганию калорий способствует ходьба задом наперед. Во время такой прогулки усилится процесс терморегуляции: человек начнет быстрее потеть, и потратит в два раза больше калорий, отметила Богданова.