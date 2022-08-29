Диетолог Богданова рассказала, как лучше всего замораживать ягоды

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, как необходимо замораживать ягоды, чтобы они сохранили свои ценные свойства.

Как сообщила медик, ягоды при заморозке сохраняют практически 80% полезных свойств. Чем ниже будет температура заморозки, тем лучше сохранится ягода.

«Не надо ягоды варить перед тем, как замораживать. Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру. Самой лучшей считается шоковая заморозка — от 35 до 45 градусов, но этого сложно достичь в домашних условиях <…>», — сказала Богданова.

Диетолог добавила, что немытые ягоды замораживать опасно, поскольку в них может находится самая разная патогенная микрофлора, грибки, личинки мух, пауков, которые развиваются в легочной ткани человека.

На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, резюмировала медик.