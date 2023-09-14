Здоровье 14 сентября 2023, 11:45 Диетолог Богданова предостерегла людей с заболеваниями сердца от употребления мяса утки

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Мясо утки очень полезно, однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит есть его с осторожностью. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог Зоя Богданова.

Она объяснила, что мясо утки насыщено полезными жирами и микроэлементами. Однако оно очень волокнистое и из-за этого тяжело усваивается. Из-за высокого содержания жира в продукте много холестерина, что может быть опасно для сердечников. Также не стоит злоупотреблять этим и людям с лишним весом.

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«Если у человека уже есть заболевания сердца или сосудов, утиный жир может неблагоприятно отразиться на его состоянии, и перед употреблением утятины ему лучше посоветоваться с врачом», — отметила диетолог.

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