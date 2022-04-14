Диетолог Богданова объяснила, как корректировка рациона может повлиять на здоровье

Сильное выпадение волос может указывать на нехватку в организме белка, витаминов группы B, солнечного света и витамина D, а также полезных жиров. Об этом заявила диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова, комментируя важность правильного питания, написали «Аргументы и факты».

Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, специалист советует пересмотреть свой рацион и добавить в него богатую протеином пищу, сложные углеводы, жиры, насыщенные Омега-3. Лучше всего подойдут говядина, рыба, белое мясо птицы, чечевица, горох, орехи, зеленые овощи.

В случае, если человек сталкивается с шелушением и сухостью кожи, можно добавить в свой рацион бобовые, семена кунжута, подсолнечника, тыквы и миндаль.

Боли в суставах, отеки ног и одышка могут сигнализировать о нехватке железа и фолиевой кислоты. Восполнить эти элементы помогут яйца, спаржа, зелень, цитрусы и орехи.