Здоровье 28 февраля 2024, 11:02 Диетолог Богданова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть семена чиа

Читать 360tv в

Семена чиа считаются отличным суперфудом с множеством полезных микроэлементов в составе. Их не стоит употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, сообщила врач-диетолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, у этих семян достаточно твердая оболочка из пищевых волокон, она плохо переваривается у пациентов с заболеваниями желудка. Кроме того, в суперфуде содержится большое количество калия, поэтому увлекаться семенами не стоит и людям с пониженным давлением.

Реклама

«Также чиа могут вызывать аллергические реакции. Если у вас аллергия на кунжут, то и на чиа она может проявиться. При любом обострении любой болезни от семян чиа тоже стоит воздержаться», — отметила Богданова.