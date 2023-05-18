Здоровье 18 мая 2023, 16:35 Диетолог Бобунов порекомендовал отказаться от утреннего бега натощак

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Врач-диетолог Дмитрий Бобунов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил, почему не рекомендует худеющим бегать по утрам на голодный желудок.

Как отметил специалист, перед пробежкой стоит слегка позавтракать, так как организму нужна глюкоза и гликоген.

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Бобунов также порекомендовал четко определить цель, для чего вы хотите бегать по утрам.

«Когда человек начинает худеть, он должен учитывать питание, но тренировки должны быть длительные и монотонные, то есть аэробные. Когда человек занимается кардиореспираторным тренингом, то это более короткие и интенсивные тренировки», — добавил врач.

В том случае, если человек желает похудеть, то лучше всего бегать по вечерам, резюмировал диетолог.