Здоровье 05 сентября 2023, 18:09 Диетолог Бобровский: субпродукты могут быть не менее питательной заменой мясу

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Диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что субпродукты, несмотря на то, что многие считают их низкосортной едой, могут быть полноценной заменой мясу.

По словам эксперта, в печени содержится больше витаминов, чем в красном мясе, а сердечки богаты белками и жиром. При этом есть субпродукты слишком часто не рекомендуется. Плохие жиры в их составе являются причиной атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Людям с определенным перечнем заболеваний субпродукты строго запрещены, добавил Бобровский.