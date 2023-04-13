Здоровье 13 апреля 2023, 18:54 Диетолог Бобровский рассказал о негативном последствии голодания Диетолог Бобровский заявил, что голодание приведет к обострению заболеваний

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Некоторые люди верят в то, что если сократить количество потребляемой пищи, из организма можно вывести шлаки и токсины. Однако это является заблуждением. Диетолог Андрей Бобровский рассказал, к каким опасным последствиям может привести голодание, написал «ФедералПресс».

По словам медика, такой подход может, напротив, спровоцировать развитие заболеваний. Голодание крайне негативно сказывается на работе ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря. Также оно способно вызвать появление желчнокаменной болезни и других заболеваний.

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«Польза от недельной чистки сомнительная. Для здоровья голодание опасно», — пояснил Бобровский.