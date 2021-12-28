Диетолог Бобровский рассказал, какие заболевания возникают от избытка соли

Чтобы улучшить здоровье, стоит сократить количество потребляемой соли. Диетолог Андрей Бобровский в беседе с Nation News рассказал, чем опасно чрезмерное потребление соли и на какой продукт можно заменить эту специю.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США посоветовало ресторанам и производителям ограничить количество соли. К примеру, отказ от этой специи в разы уменьшает риск возникновения гипертонии и инсульта.

По словам Бобровского, количество соли, которое потребляет современный человек, в разы выше нормы. К примеру, суточной нормой соли является четыре грамма.

«Соль чаще всего употребляется сверх нормы. Было проведено исследование, согласно результатам которого, у людей, потребляющих много соли, чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания. Люди, не употребляющие в пищу соль, реже умирают от болезней сердца», — рассказал эксперт.

При этом при большом количестве потребляемой соли нагрузка на почки становится в разы выше. Также страдает сердце, а артериальное давление повышается.

Специалист подчеркнул, что лимонный сок и специи станут отличной заменой соли. При отказе от соли понадобится некоторое время, чтобы организм успел перестроиться.