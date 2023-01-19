19 января 2023, 14:41
Диетолог Бобровский рассказал, какие продукты следует есть при гриппе
Диетолог Бобровский: в рацион можно добавить яблоки, зеленый перец, помидоры, зеленый лук
Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, какие продукты следует употреблять в пищу во время болезни гриппом. Как отметил медик, в этот период организму требуется витамин С, который, вопреки всеобщему заблуждению, содержится не только в цитрусовых.
В период болезни можно заваривать чаи на основе шиповника.
Реклама
«Рекордсменом по его содержанию также является шиповник. Если бы Петр I, который за золото покупал лайм у голландцев, знал это, он бы, конечно, лучше собирал эти ягоды», — сообщил Бобровский.
Реклама
В рацион можно добавить яблоки, зеленый перец, помидоры, зеленый лук, горошек смородину и облепиху. Ягоды при этом лучше есть в замороженном виде.
Капуста, в том числе брюссельская, также является рекордсменом по содержанию витамина С. Однако ее не стоить жарить или долго держать на огне, чтобы не лишь продукт ценных витаминов.
Еда
Питание
Грипп
Реклама
Реклама