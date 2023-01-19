Здоровье 19 января 2023, 14:41 Диетолог Бобровский рассказал, какие продукты следует есть при гриппе Диетолог Бобровский: в рацион можно добавить яблоки, зеленый перец, помидоры, зеленый лук Unsplash

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Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, какие продукты следует употреблять в пищу во время болезни гриппом. Как отметил медик, в этот период организму требуется витамин С, который, вопреки всеобщему заблуждению, содержится не только в цитрусовых.

В период болезни можно заваривать чаи на основе шиповника.

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«Рекордсменом по его содержанию также является шиповник. Если бы Петр I, который за золото покупал лайм у голландцев, знал это, он бы, конечно, лучше собирал эти ягоды», — сообщил Бобровский.

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В рацион можно добавить яблоки, зеленый перец, помидоры, зеленый лук, горошек смородину и облепиху. Ягоды при этом лучше есть в замороженном виде.

Капуста, в том числе брюссельская, также является рекордсменом по содержанию витамина С. Однако ее не стоить жарить или долго держать на огне, чтобы не лишь продукт ценных витаминов.