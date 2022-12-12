Здоровье 12 декабря 2022, 10:46 Диетолог Бобровский рассказал, как приготовить картофель без лишних калорий Диетолог Бобровский: картофель можно готовить на пару или варить в мундире piqsels

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Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, какие способы приготовления картофеля являются самыми безобидными для организма.

По его словам, лучше всего готовить картофель на пару или же варить в мундире.

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«Например, можно готовить его на пару, варить в мундире или жарить с минимальным количеством масла на сковороде с антипригарным покрытием», — добавил Бобровский.

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Медик отметил, что если употреблять правильно приготовленный картофель в адекватных количествах, то никаких последствий для организма не будет. А вот если есть картофель с большим количеством жира, то можно получить проблемы с лишним весом и сердечно-сосудистой системой.

Также, подчеркнул медик, жаренный картофель, приготовленный с большим добавлением масла, негативно скажется на работе органов ЖКТ.