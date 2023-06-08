08 июня 2023, 18:33
Диетолог Бобровский призвал россиян отказаться от употребления энергетических напитков
Многие люди добавляют энергетические напитки в свой ежедневный рацион. От их употребления лучше полностью отказаться, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, также не стоит увлекаться сильногазированными напитками, в них содержится большое количество сахара. Кроме того, никакой пользы нет и в пакетированных соках.
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Что касается традиционных горячих напитков, диетолог посоветовал выпивать не более трех чашек кофе в день.
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