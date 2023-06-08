Здоровье 08 июня 2023, 15:28 Диетолог Бобровский призвал россиян отказаться от ежедневного употребления рафинированных продуктов

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Чрезмерное употребление рафинированных продуктов может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирению. Увлекаться такой едой не стоит, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, к рафинированным продуктам относится картофель фри, при производстве его трехкратно насыщают жиром. Также следует отказаться от ежедневного употребления сладких десертов и полуфабрикатов.

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Диетолог отметил, что перечисленные продукты лучше всего заменить на жиры, белки и углеводы естественного происхождения.