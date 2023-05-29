29 мая 2023, 17:44
Диетолог Бобровский призвал отказаться от красного мяса
Красное мясо, особенно свинина, является самым вредным для организма человека. Об этом Utro.ru рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.
Он объяснил, что в свинине содержится максимально много насыщенных жиров. А они являются главной причиной развития атеросклероза, инфарктов и проблем с кровообращением.
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Однако красное мясо молодых ягнят употрелять можно. Оно содержит «хорошие» жиры, которые полезны для организма.
Еда
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