Здоровье 29 мая 2023, 17:44 Диетолог Бобровский призвал отказаться от красного мяса

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Красное мясо, особенно свинина, является самым вредным для организма человека. Об этом Utro.ru рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил, что в свинине содержится максимально много насыщенных жиров. А они являются главной причиной развития атеросклероза, инфарктов и проблем с кровообращением.

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Однако красное мясо молодых ягнят употрелять можно. Оно содержит «хорошие» жиры, которые полезны для организма.

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