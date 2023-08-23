23 августа 2023, 12:45
Диетолог Бобровский: при стрессе полезно есть овощи, ягоды и фрукты
Определенный рацион может благоприятно влиять на состояние человека при стрессах и способствовать снятию психоэмоционального напряжения. Об этом сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, продукты с большим содержанием магния, цинка, полиненасыщенных жирных кислот и фолиевой кислоты препятствуют быстрому истощению организма во время стресса.
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Перечисленными микроэлементами богаты ягоды, фрукты, зелень, авокадо, орехи и рыба жирных сортов, добавил диетолог.
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