Здоровье 07 марта 2024, 16:18 Диетолог Бобровский посоветовал вместо шоколада дарить на 8 Марта фруктовую корзину

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik порекомендовал дарить на 8 Марта любимым женщинам, коллегам по работе и мамам фруктовую корзину вместо привычных шоколадных конфет.

Медик объяснил, что фрукты гораздо полезнее шоколада. Там есть и клетчатка, и естественный сахар, и витамины с микроэлементами.

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«Это здоровье кожи, хорошее пищеварение, фактически профилактика всех болезней цивилизации. А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время», — добавил Бобровский.