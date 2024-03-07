07 марта 2024, 16:18
Диетолог Бобровский посоветовал вместо шоколада дарить на 8 Марта фруктовую корзину
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik порекомендовал дарить на 8 Марта любимым женщинам, коллегам по работе и мамам фруктовую корзину вместо привычных шоколадных конфет.
Медик объяснил, что фрукты гораздо полезнее шоколада. Там есть и клетчатка, и естественный сахар, и витамины с микроэлементами.
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«Это здоровье кожи, хорошее пищеварение, фактически профилактика всех болезней цивилизации. А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время», — добавил Бобровский.
8 Марта
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