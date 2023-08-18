Здоровье 18 августа 2023, 17:16 Диетолог Бобровский посоветовал есть яблоки каждый день

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Яблоки являются абсолютно универсальными фруктами, их можно и нужно есть каждый день. Об этом сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в яблоках содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов, которые необходимы организму ежедневно. Противопоказаний к употреблению этих фруктов мало, в основном они касаются проблем с ЖКТ.

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Диетолог отметил, что большая часть полезных для здоровья микроэлементов находится в яблочной кожуре, поэтому очищать фрукт не стоит.