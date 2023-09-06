Здоровье 06 сентября 2023, 14:03 Диетолог Бобровский порекомендовал россиянам разнообразить рацион питания сезонными овощами и фруктами

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Для того, чтобы по максимуму запастись витаминами в летний и осенний периоды, необходимо разнообразить рацион сезонными фруктами и овощами. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Овощи в своем составе содержат не только витамины, но микроэлементы и клетчатку.

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«Чем разноцветнее будут сезонные овощи в рационе, тем более разнообразный и полноценный состав витаминов можно получить», — сказал врач.

Бобровский порекомендовал не обрезать молодой картофель, а просто помыть его перед готовкой. Как правило, именно в области кожуры содержится больше всего полезных веществ.