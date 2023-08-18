Здоровье 18 августа 2023, 17:13 Диетолог Бобровский: полезные свойства яблок теряются при консервации

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Полезные свойства яблок утрачиваются в процессе консервации. О том, почему лучше отдать предпочтение свежим фруктам, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в консервированную из яблок продукцию добавляется большое количество сахара, который вреден для организма.

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Диетолог посоветовал делать выбор в пользу свежих фруктов и отметил, что яблочное варенье, джем или повидло можно есть не более одного раза в неделю.