18 августа 2023, 17:13
Диетолог Бобровский: полезные свойства яблок теряются при консервации
Полезные свойства яблок утрачиваются в процессе консервации. О том, почему лучше отдать предпочтение свежим фруктам, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в консервированную из яблок продукцию добавляется большое количество сахара, который вреден для организма.
Реклама
Диетолог посоветовал делать выбор в пользу свежих фруктов и отметил, что яблочное варенье, джем или повидло можно есть не более одного раза в неделю.
Продукты
Реклама
Реклама