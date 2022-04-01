Диетолог Бобровский объяснил, как правильно нужно употреблять кисломолочные продукты

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал россиянам, в чем заключается польза кисломолочных продуктов и как правильно их нужно употреблять. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, одной из важных особенностей кисломолочных продуктов является то, что они становятся так называемыми поставщиками аминокислот или белка. Особенно они нужны растущему и выздоравливающему организму. Кроме того, в кисломолочных продуктах много кальция, который укрепляет кости.

Еще одной важной особенностью является то, что кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника.

«Кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника благодаря так называемым бифидобактериям, которыми большинство из них достаточно богаты. По-другому их называют еще пробиотики. Чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий, очень важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок. То есть после приема пищи должно пройти не менее полутора часов, желательно больше. И однократный прием кисломолочного продукта здесь не сработает, нужно не менее двух недель, чтобы вы смогли почувствовать какие-то положительные эффекты от натурального пробиотика», — объяснил Бобровский.

Допустимая норма кефира в день — один-два стакана, творога — не более 100 граммов. Лучше всего выбирать продукты средней жирности — это около 2,5 процента, заключил диетолог.