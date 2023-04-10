Здоровье 10 апреля 2023, 14:03 Диетолог Бобровский: людям после 50 лет не стоит пить молоко

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Употребление жирного молока способно вымыть кальций из организма взрослого человека и может привести к набору лишнего веса. Об этом сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, с наступлением возраста 40-50 лет у человека может возникнуть непереносимость коровьего молока, это становится причиной подташнивания и вздутия. Также в напитке содержатся плохие жиры, которые повышают риски развития инсультов и инфарктов.

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Диетолог отметил, что чрезмерное употребление молока способно привести к набору веса.