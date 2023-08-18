18 августа 2023, 16:18
Диетолог Бобровский: частые перекусы приводят к нарушению пищеварительной системы
Частые перекусы в течение дня могут стать причиной проблем с пищеварительной системой. Об этом сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в день должно быть три полноценных приема пищи. Постоянные перекусы высококалорийными снеками грозят развитием ожирения и диабета.
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Врач также отметил, что в результате частых перекусов выделяется инсулин, из-за чего сахар в крови постоянно находится на высоком уровне.
Питание
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