Здоровье 18 августа 2023, 16:18 Диетолог Бобровский: частые перекусы приводят к нарушению пищеварительной системы

Читать 360tv в

Частые перекусы в течение дня могут стать причиной проблем с пищеварительной системой. Об этом сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в день должно быть три полноценных приема пищи. Постоянные перекусы высококалорийными снеками грозят развитием ожирения и диабета.

Реклама

Врач также отметил, что в результате частых перекусов выделяется инсулин, из-за чего сахар в крови постоянно находится на высоком уровне.