10 ноября 2022, 01:38
Диетолог Бинатова назвала противопоказания к употреблению лука-порея
Диетолог Эльвина Бинатова рассказал, что лук-порей полезен, но у него есть противопоказания. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Она отметила, что этот продукт содержит множество витаминов и необходимых организму веществ. Он повышает уровень гемоглобина и помогает при заболевания ЖКТ.
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Но людям язвой, а также заболеваниями двенадцатиперстной кишки и почек стоит исключить лук-порей из рациона, заключила Бинатова.
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