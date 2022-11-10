Здоровье 10 ноября 2022, 01:38 Диетолог Бинатова назвала противопоказания к употреблению лука-порея

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Диетолог Эльвина Бинатова рассказал, что лук-порей полезен, но у него есть противопоказания. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Она отметила, что этот продукт содержит множество витаминов и необходимых организму веществ. Он повышает уровень гемоглобина и помогает при заболевания ЖКТ.

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Но людям язвой, а также заболеваниями двенадцатиперстной кишки и почек стоит исключить лук-порей из рациона, заключила Бинатова.

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