Диетолог Бережная рассказала о плюсах и минусах имбиря | 360°

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Диетолог Бережная рассказала о плюсах и минусах имбиря

Диетолог Бережная: имбирь содержит антиоксиданты, витамины группы В, С

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Имбирь по праву считается не просто приправой к еде, но и лечебным растением. Об этом RT расскзаала кандидат медицинский наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Она отметила, что в этом растении содержится множество витаминов.

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«Имбирь является не только приправой, но и содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также большое количество витаминов группы В, С», — привело utro.ru слова специалиста.

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При этом Бережная порекомендовала с осторожностью относиться к имбирю тем людям, которые имеют заболевания органов ЖКТ.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — отметила диетолог.

В заключении медик добавила, что имбирь — это продукт не для ежедневного употребления.

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