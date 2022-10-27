Диетолог Бережная рассказала, как лучше всего готовить яйца | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 10:51 Диетолог Бережная рассказала, как лучше всего готовить яйца Диетолог Бережная: наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую Unsplash

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, как правильно готовить яйца, чтобы они были безопасными для организма и в то же время сохраняли свои полезные свойства после термической обработки.

Медик отметила, что все полезные свойства можно получить лишь из того яйца, которое не обработано, то есть пить его сырым. Однако употребление такого яйца несет риск сальмонеллеза.

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Чтобы избежать этого заболевания, можно готовить яйца вкрутую, но надо понимать, что в таком продукте практически не останется важных нутриентов. Все они будут разрушены после обработки.

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«Переваренные яйца теряют свои свойства. Некоторые витамины от высокой температуры могут погибать, это всем известно. Мы понимаем, что чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается», — сказала Бережная.

По словам врача, лучше всего готовить яйца пашот или всмятку, чтобы получить от продукта его ценные свойства.