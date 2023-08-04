Здоровье 04 августа 2023, 16:09 Диетолог Бережная рассказала, что употребление холодной еды приводит к спазму сосудов

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Холодная еда вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Об этом радиостанции Sputnik сообщила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Холодные продукты во время прохождения через пищевод могут буквально вызвать сердечный приступ. Как правило, люди, которые любят есть пищу холодной, имеют проблемы с пищеварительным трактом, написал «Ямал-Медиа».

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Такое питание провоцирует хроническое воспаление в организме, добавила Бережная.