Здоровье 11 марта 2024, 10:43 Диетолог Бережная посоветовала есть блины чуть остывшими

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Блины на Масленицу стоит употреблять чуть остывшими, поскольку горячее тесто тяжело переваривается. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в эфире радиоSputnik.

По словам специалиста, горячие блины дают большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Тесто сразу же собирается в липкий комок, который организму сложно расщепить.

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Бережная посоветовала есть не более двух блинов три раза в неделю. При этом самыми полезными для здоровья будут блины с овощной начинкой, в которой содержится большое количество клетчатки, отметила диетолог.