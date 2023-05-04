Здоровье 04 мая 2023, 11:46 Диетолог Бережная объяснила, чем опасны для россиян азиатские супы Диетолог Бережная: такие «агрессивные» продукты могут вызывать ожог пищевода

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснила, почему азиатские супы не подходят большинству россиян. По ее словам, эти блюда содержат большое количество «агрессивных» для желудка продуктов.

Система пищеварения европейца может оказаться не приспособленной к острым блюдам.

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«Среднестатистический европеец без привычки никогда не переварит настоящий азиатский суп — жесточайшие перцы, приправы, своеобразные добавки. Такие „агрессивные“ продукты могут вызывать воспаление или ожог пищевода, гастрит, энтерит, дуоденит», — сообщила медик.

У людей с высоким уровнем мочевой кислоты может возникнуть или обостриться подагра и другие заболевания, связанные с обменом веществ.

Человеку предпочтительнее есть кухню того региона, где он родился, резюмировала Бережная.