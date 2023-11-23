Здоровье 23 ноября 2023, 13:17 Диетолог Бережная назвала борщ идеальным супом по составу

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что борщ по его составу можно назвать идеальным супом. В нем есть много белка, сложных углеводов и клетчатки.

Однако в северных широтах в России, например, особо ценится не борщ, а именно жирные супы.

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«Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима», — сказала Бережная.

Овощные супы полезны за счет содержания клетчатки, однако в них практически нет белка, добавила диетолог.