Диетолог Бердов рассказал, от каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду

Ведущий диетолог холдинга Performance Group, магистр наук в области «Диетология» Университета Суррея (Великобритания) Антон Бердов рассказал, какие напитки не стоит употреблять в жаркую погоду. Об этом он сообщил изданию «Доктор Питер».

По словам специалиста, во время летнего зноя лучше отказаться от кофе и черного чая, поскольку эти напитки обезвоживают организм и негативно влияют на антидиуретический гормон. Человек может испытывать постоянную жажду, а также странную головную боль.

Различные ненатуральные соки и газированные напитки, в свою очередь, повышают артериальное давление и создают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу, сообщило utro.ru.

Также специалист порекомендовал отказаться от чрезмерно холодных напитков, поскольку у человека после их употребления может воспалиться небо, носоглотка и миндалины. Иммунитет начнет работать со сбоями, что в итоге выльется в ангину.