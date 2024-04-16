Здоровье 16 апреля 2024, 12:12 Диетолог Белоусова: свекла не относится к продуктам, усиливающим возбуждение

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Врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с ИА НСН сообщила, что свекла действительно обладает множеством полезных свойств, однако отнести этот овощ к усиливающим возбуждение нельзя.

Ранее издание The Conversation со ссылкой на ученых писало, что свекла повышает либидо за счет стимуляции кровообращения.

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По словам специалиста, афродизиаками принято считать острые продукты, такие как хрен, горчица и перец. Сюда же относятся мед и орехи. Что касается красного корнеплода, в его составе есть фитоэстрогены. Овощ хорошо употреблять женщинам для нормализации репродуктивной системы.